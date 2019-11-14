Alman medyasına göre, Protestan Kilisesi’nden (EKD) Piskopos Kirsten Fehrs, Dresden kentinde 12 Kasım günü yapılan yıllık toplantısında, ülke genelinde 770 cinsel istismar kurbanının tespit edildiğini duyurdu.

Piskopos Fehrs, kurbanların çoğunun kiliselerin himayesinde bakılan çocuklar olduğuna vurgu yaptı. Fehrs ayrıca istismarın önüne geçmek için ayrılan 1,3 milyon euroluk bütçenin, 1 milyon euro artırılacağını, kilise kurbanlarının haklarını aramaları için bir danışma konseyi kuracakları bilgisini paylaştı.

Kilisenin attığı adımları yetersiz bulan taciz kurbanlarının sözcüsü Kerstin Claus, Almanya Protestan Kilisesi'nin cinsel istismarla mücadele etme konusunda uzun süre tereddüt yaşadığını ve çok geç kaldığını belirtti.

Kilisenin, mağdurların ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini belirten sözcü, tazminat anlaşmalarının şeffaf bir şekilde yapılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA