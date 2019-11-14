Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve ABD Başkanı Trump heyetler arası görüşme devam ederken Oval Ofis'e geçti.

Aralarında terör örgütü PYD/YPG'ye destekleriyle bilinen Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ile Lindsay Graham'ın da bulunduğu Cumhuriyetçi Senatörler ile görüştü.

Dünyanın canlı yayında izlediği görüşmede Erdoğan, Senatörlere PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu belgeleriyle anlattı. Ardından, Suriye’de Güvenli Bölge'nin önemine dikkat çekti.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Planları yaptık, projeleri hazırladık. Burada adımı atarsak 6 ay ile 2 yıl arasında Güvenli Bölge’ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz.”

Türkiye’de halihazırda 4 milyon Suriyelinin bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Türkiye’de bulunan mülteciler ülkeden ayrılırlarsa hepsi Avrupa’ya gidecek. O yüzden Avrupalıların da bu konuda adım atması gerekiyor” dedi.

Kaynak: TRT Haber