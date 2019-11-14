Dünya
İran'da trafik kazasında 28 düzensiz göçmen öldü14 Kasım 2019 Perşembe 10:03 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 10:06
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu Afganistanlı 28 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran medyasında yer alan haberlere göre, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Seravan ile Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında Afganistanlı göçmenleri taşıyan 2 araç çarpıştı.
İran Acil Yardım Kurumu, araçlardaki Afganistanlı düzensiz göçmenlerden 28'inin hayatını kaybettiğini, 26'sının da yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla Haş'taki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA