Allensbach Enstitüsünde yapılan araştırmada Alman halkının yüzde 28'nin Protestan Kilisesine, yüzde 25'nin de Katolik Kilisesine üye olduğu açıklandı.

Kiliselere üye olma trendinin 1995'den beri hızla azaldığı kaydedildi.

Araştırmada ayrıca kiliseye gittiğini söyleyenlerin oranı 1960'larda yüzde 60 civarındayken bugün yüzde 30'un altına düştüğü vurgulandı.

Kilise üyelerinin sayısındaki düşüşün arkasında, Hristiyan inancına olan daha da büyük bir erozyonun olduğu kaydedildi.

"Toplumun çoğunluğunun kiliseye üye olduğu son Noel olabilir"

Araştırma sonucuna ilişkin gazetenin haberinde yapılan yorumda, "2021 yılının Almanya'da toplumun çoğunluğunun iki büyük kiliseden birine üye olduğu son Noel Bayramı olabilir" ifadesi kullanıldı.

Araştırma sonucuna göre Almanların sadece yüzde 46'sının, "Tanrı'ya inanıyorum" dediğine yer verildi.