Bonn kentinde açıklama yapan Bağımsız Tanıma Hizmetleri Komisyonu (UKA), Katolik Kilisesi'nin, son iki yılda kiliselerde cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle başvuran toplam 1839 kişiye 40 milyon euroyu aşan miktarda tazminat ödemesine onay verildiğini belirtti.

Mağdurların alacağı miktarın kişi başına ortalama 22 bin 150 euro olarak belirlendiği açıklandı.

UKA'nın yayımladığı raporda, Katolik rahiplerce istismar edilen mağdurların dörtte üçünü erkek çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Çocukken kiliselerde cinsel istismar ve tacize uğrayanların çoğu başvurularını Köln ve Münster kentlerinden yaptı.

2021 ve 2022 yıllarındaki başvuruların çoğunluğu kabul edilirken, 2023'teki 226 başvurunun da gelecek dönemde inceleneceği bilgisi paylaşıldı.