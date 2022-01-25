Almanya'da İslam Kültür Merkezine silahlı saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Almanya'nın Halle kentinde, içinde cami de bulunan İslam Kültür Merkezine tüfekle düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 55 yaşındaki şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Almanya'nın Halle kentinde içinde cami de bulunan İslam Kültür Merkezine, hafta sonu saldırı düzenlendi.
Silah seslerini duyan iki kişi, 3 merminin, merkezin duvarına çarpıp yere düştüğünü fark etti.
55 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı
Durum polise bildirilirken, ateşin Kültür Merkezinin karşısındaki apartmandan açıldığı tespit edildi.
Polis, apartman sakinlerinden 55 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin dairesinde bulunan iki silaha da el konuldu.
Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Ocak ayında camilere 3'üncü saldırı
Polis, İslam Kültür Merkezi önündeki güvenlik önlemlerini iki katına çıkardı.
Almanya'da 2020 yılında 148, geçen yıl 39 saldırıda doğrudan camiler hedef alındı.
Bu yılın ilk ayında ise 3 saldırı kayıtlara geçti.
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