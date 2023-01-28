Almanya'da cuma sabaha karşı genç Aktaş ailesi komşularının silahlı saldırısında ölümden döndü.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Heiligenhaus kasabasında ırkçı Alman komşularının kapıyı baltayla kırdıktan sonra Mehmet Aktaş ve eşi Aleyna Aktaş'a kurşun yağdırmış genç çift ellerinden ve ayaklarından yaralanmıştı.

Essen ve Velbert'teki hastanelere kaldırılan genç çift dün ameliyat olmuştu.

Bugün Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaralı aileyi hastanede ziyaret etti. Büyükelçi Başar Şen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçmiş olsun dileklerini aileye iletti.

"Ölümle göz göze geldik"

Ameliyat olduğu hastanede hemşire olarak çalışan ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan Aleyna Aktaş hastane odasında o anları göz yaşları içinde TRT Haber'e anlattı:

"Ben sandım ki eşim ölecek. Çocuğuma birşey olacak diye ben çok korktum. Allah'ım düşmanımın başına vermesin. Çok korkunç bir durum. Ölümle göz gözeydik gerçekten."

"Irkçı Alman saldırıyı canavarca gerçekleştirdi"

Aleyna hemşire, "saldırganın gerçek silah kullanması halinde bugün hayatta olmayacaklarını" söyledi:

"Eşim kapıyı açar açmaz silahlı saldırıya uğradı komşumuzdan dolayı. Ben silah seslerini duyar duymaz salona koştum. Çocuğum kucamdaydı. 7 aylık bir bebeğim var. Eşimi gördüm elleri kanlar içinde ve hala daha ateş ediyordu. Ben iki kere vuruldum. Eşimle zar zor oturma odasına kaçtık. Oturma odasında kapıyı kırıp içeri girdi. Oturma odasında salonda her yeri yaktı. Çok büyük şansımız var balkonumuz var. Biz hemen balkona kaçtık. Eğer gerçek tabanca olsaydı biz şimdi yaşamayacaktık. Bu ırkçılığa bir son vermeliyiz."

Aleyna Aktaş, "ırkçı Alman''ın saldırıyı planlayarak ve canavarca gerçekleştirdiğini" vurguladı.

"Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, "saldırı karşısında şok olduklarını" ifade etti:

"Böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması çok üzücü gerçekten, hepimizi şok etti. Bizim vatandaşımıza, bizim insanımıza karşı böyle bir saldırının olması bizleri, hepimizi çok üzdü. Hayati tehlikeleri yok. Bir hayati tehlikesinin olmaması bizleri teselli etti."

Büyükelçi Başar Şen, "saldırganın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını" belirtti.

"Bizim temennimiz, saldırganın yaptığı ağır saldırı sonucunda en ağır şekilde cezalandırılması. Nefret suçu temelindeyse hepsinin bütüncül olarak bir hahkeme tarafından değerlendirilmesi ve olabilecek en ağır cezaya çarptırılması bizler için önemli. Bu dava sürecini, cezalandırma sürecini yakından takip edeceğiz."

Haber: Bülent Dönmez