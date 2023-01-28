İsveç yönetimi terör örgütü PKK'nın provokasyonlarına izin verdi, StoCkholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapılmasına engel olmadı.

Türkiye, bu eylemlerin ardından tepkisini en üst düzeyde dile getirdi,

Üçlü Madrid mutabakatındaki taahhütlerini yerine getirmediği müddetçe İsveç'in NATO üyelik sürecine onay vermeyeceğini yineledi.

Bu gelişmelerin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yürütülen NATO görüşmelerine ara verildiğini duyurdu.

Billström, buna rağmen, hükümetin umudunun bu yaz NATO'ya tam üye olmak olduğunu belirtti.

Bu yıl 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO zirvesine kadar üyeliğin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.