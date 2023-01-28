Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildi
Art arda terör ve İslam karşıtı provokasyonlara izin veren İsveç'ten NATO açıklaması geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildiğini açıkladı
İsveç yönetimi terör örgütü PKK'nın provokasyonlarına izin verdi, StoCkholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapılmasına engel olmadı.
Türkiye, bu eylemlerin ardından tepkisini en üst düzeyde dile getirdi,
Üçlü Madrid mutabakatındaki taahhütlerini yerine getirmediği müddetçe İsveç'in NATO üyelik sürecine onay vermeyeceğini yineledi.
Bu gelişmelerin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yürütülen NATO görüşmelerine ara verildiğini duyurdu.
Billström, buna rağmen, hükümetin umudunun bu yaz NATO'ya tam üye olmak olduğunu belirtti.
Bu yıl 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO zirvesine kadar üyeliğin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.
Etiketler: İsveç NATO Son Dakika
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