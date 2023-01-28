Yetkililer, kaybolan kapsülün 10 sentlik demir paradan küçük olduğunu bildirdi. Normal şartlarda radyoaktif kapsülün Newman'daki maden ocağından Perth'teki depoya güvenli bir cihazda taşınması gerektiği, ancak bu cihazın zarar gördüğü belirtildi.

Yetkililer, kapsülü bulmak için bin 400 kilometrelik Büyük Kuzey Otoyolu'nu aradıklarını ifade etti. Kapsülün yanıklara, radyasyon hastalığına ve kansere sebep olabileceği bildirildi.

[Fotoğraf: Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı]

Batı Avustralya Eyaleti Yangın ve Acil Durum Müdürlüğü'nün başındaki Darryl Ray, Sağlık Bakanlığı uzmanları ve polisten oluşan bir ekibin kurulduğunu bildirdi.

Ray, kapsülü bulmak için "stratejik noktalara" odaklanacaklarını söyledi.