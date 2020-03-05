14 gün önce kaybettikleri evlatlarını, arkadaşlarını, dostlarını anmak için bir araya geldiler. Hem acılarını paylaştılar hem ırkçı teröre tepki gösterdiler.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı katliamda öldürülen 4'ü Türk 9 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Hanau'daki saldırı hepimize yapılan bir saldırıydı" dedi.

"Evet, Müslümanlara karşı yaygın bir düşmanlık var. Koyu tenli veya başörtüsü olan insanlar ayrımcılık yaşıyor. Saldırıların, hakaretlerin ve şiddetin kurbanları oluyorlar."

Saldırıları önleyecek adımlar bekleniyor

Gecede konuşan isimlerden biri de arkadaşlarını kaybeden Kemal Koçak'tı. Koçak, "Ben yarın kızımla çıkıp yine bir çocuk parkına gitmek istiyorum ama aklımda kötü bir şey olmadan" dedi.

Koçak, artık laf değil bu tür saldırıları önleyecek adımlar beklediklerini söyledi.