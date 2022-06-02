Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da ırkçı saldırı: Saçı ateşe verilen kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Almanya'da kimliği belirsiz kişinin, ırkçı saikle 22 yaşında yabancı kökenli kadının saçını yaktığı bilgisi paylaşıldı. Ciddi şekilde yaralanan kadının tedavi altına alındı
Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Frankfurt kentinin Praunheim semtinde kimliği belirsiz 50 yaşlarında bir erkeğin, 22 yaşında yabancı kökenli bir kadının saçını ateşe verdiği duyuruldu.
Açıklamada, ciddi şekilde yaralanan kadının tedavi altına alındığı bilgisi yer aldı.
Saldırganın yaralanan genç kadına "ülkeyi terk et" diye bağırdığı aktarılan açıklamada, saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığı açıklandı.
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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