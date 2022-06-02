Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Frankfurt kentinin Praunheim semtinde kimliği belirsiz 50 yaşlarında bir erkeğin, 22 yaşında yabancı kökenli bir kadının saçını ateşe verdiği duyuruldu.

Açıklamada, ciddi şekilde yaralanan kadının tedavi altına alındığı bilgisi yer aldı.

Saldırganın yaralanan genç kadına "ülkeyi terk et" diye bağırdığı aktarılan açıklamada, saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığı açıklandı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.