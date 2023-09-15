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Dünya
TRT Haber 15.09.2023 12:19

Almanya'da ilaç krizi: Her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı var

Almanya ilaç tedarik sıkıntısı ile karşı karşıya. Her iki reçeteden birinde sorun yaşanıyor, günde 1 buçuk milyon kişinin sıkıntıdan etkilendiği belirtiliyor.

Almanya'da ilaç krizi: Her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı var

Almanya'da sağlık sistemindeki sıkıntılar sürerken, hastaların ilaçlara ulaşımında da sorun devam ediyor.

Almanya Eczacılar Birliği'nin son açıklamasına göre her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı var.

Bu durum her gün 1 buçuk milyon kişiyi etkiliyor. En çok da antibiyotiklerde sıkıntı yaşanıyor.

Doktorların patent koruma süresi dolan ilaçları yazması nedeniyle bu ilaçlar daha az bulunuyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach  ise bu yıl geçen kışa göre ilaç tedarikinde daha iyi durumda olacaklarını savundu.

Lauterbach, ilaç üreticileriyle temasta olduklarını ve üreticilerin 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Üretim büyük ölçüde artacak." dedi.

Almanya'da geçen kış, büyük bir enfeksiyon dalgası yaşanmış, çocuklar için ateş düşürücü ve öksürük şurupları gibi ilaçlara ulaşımda büyük sıkıntı yaşanmıştı.
 

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