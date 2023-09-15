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Dünya
AA 15.09.2023 12:18

Kenya'da yasa dışı askeri eğitim veren 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Kenya polisi tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı askeri eğitim veren 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Kenya'da yasa dışı askeri eğitim veren 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Yerel basına yansıyan habere göre, Kenya polisi, başkent Nairobi'deki bir otelde yasa dışı askeri eğitim verdikleri belirlenen 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Polis, turist vizesiyle ülkeye giren 2 Kamerun, 1 Nijerya ve 1 Togo uyruklunun, dini bir kurum olan "Connacce International Chaplain" çatısı altında askeri eğitim verdiklerini belirtti.

Mahkemeye çıkarılan 4 yabancı uyruklu kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkeme, savcılığın bu kişinin suçlarının araştırılması için 5 gün süreyle gözaltında tutulması talebini reddetti ve davanın 20 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Kenya polisi, ülkede yasa dışı faaliyetlerde bulunan yabancılara yönelik operasyonlar düzenliyor.

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