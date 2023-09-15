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Dünya
AA 15.09.2023 12:16

Kanada Başbakanı Trudeau'dan marketlere vergi tehdidi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde artan gıda fiyatlarından süpermarket sahiplerini sorumlu tuttu. Trudeau, fiyatlara çözüm bulmak için süpermarket sahiplerini toplantıya çağırdı, süpermarketlerden alınan vergileri yükseltme mesajı verdi.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan marketlere vergi tehdidi
[Fotograf: AP]

Kanada'da Hükümet, artan gıda fiyatları için harekete geçti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, süpermarket zincirlerinin kârlarına kâr kattığını belirtti, ülkede artan gıda fiyatlarından süpermarket sahiplerini sorumlu tuttu.

Trudeau konuya çözüm bulmak için zincir süpermarket sahiplerine 9 Ekim'e kadar süre tanıdı ve toplantı için Başkent Ottawa'ya çağırdı.

Toplantıya getirecekleri çözüm planının orta sınıfa kayda değer bir rahatlama getirmediği takdirde kontrolü ele alacaklarını söyledi.

Trudeau "Vergi uzmanları da dahil hiçbir şeyi göz ardı etmediğimize de emin olabilirsiniz" dedi. 

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