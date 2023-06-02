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Dünya
AA 02.06.2023 12:02

Almanya'da hükümetten memnuniyet oranında rekor düşüş

Almanya'da hükümetten memnun olanların oranında rekor düşüş yaşandığı ve her beş kişiden sadece birisinin memnuniyet hissettiği açıklandı.

Almanya'da hükümetten memnuniyet oranında rekor düşüş

Kamu yayıncısı ARD'nin yaptığı ankete göre ana muhalefet konumunda bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 29, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti yüzde 18, Yeşiller yüzde 15, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip.

Ankete göre halkın yüzde 79'u federal hükümetin çalışmalarından memnun değil.

Ankette aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yüzde 18 ile ülkenin üçüncü büyük partisi konumuna geldiğine işaret edildi.

Aşırı sağcı AfD'nin oy oranının Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD ile aynı seviyeye gelmesi dikkati çekti. Alman seçmenlerin, göç politikası ve artan mülteci sayılarıyla büyük ve köklü partilerde yaşanan hayal kırıklığı sebebiyle AfD'ye kaydığı bildirildi.

Sol Partinin ise yüzde 4 ile, ülkedeki yüzde 5'lik seçim barajının altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Almanya'da 2021'de yapılan seçimlerde koalisyon hükümetini oluşturan partilerden SPD yüzde 25,7, FDP yüzde 11,5 ve Yeşiller yüzde 14,5 oy almıştı. Muhalefetteki partilerden ise CDU-CSU yüzde 24,1, AfD yüzde 10,3 oyda kalmıştı.

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