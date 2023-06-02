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Dünya
AA 02.06.2023 11:39

AB'den Rusya'ya "Ukraynalı çocukları iade etmesi" çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya "hızlandırılmış evlat edinme" uygulaması kapsamında kaçırılan çocukları ailelerine iade etme çağrısı yaptı.

AB'den Rusya'ya "Ukraynalı çocukları iade etmesi" çağrısı

AB Komisyonunun Demografiden Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ve Ukrayna Sosyal Politika Bakanı Oksana Zholnovych, AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen "Ukraynalı çocukları Koruma ve AB desteği" konulu üst düzey toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Suica, "Rusya'nın savaş suçları listesine eklenen Ukraynalı çocukların yasa dışı sınır dışı edilmesini ve nakledilmesini şiddetle kınıyoruz. 'Hızlandırılmış evlat edinme' denilen uygulamaya son vermesi ve çocukları, Ukrayna'ya geri vermesi için Rusya'ya çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

1,3 milyon civarı Ukraynalı çocuğun AB'ye sığındığını aktaran Suica, AB'nin Ukrayna'yı çocuk bakım reformu konusunda destekleyeceğini ve bunun için 10 milyon euroayrıldığını söyledi.

 "16 bin çocuk kaçırıldı"

Ukrayna Sosyal Politika Bakanı Zholnovych de 7 milyon çocuğun savaştan etkilendiğini, 16 bin civarı çocuğun Rusya tarafından kaçırıldığını söyledi.

Bunlardan 300 kadarının ailelerine geri dönmesinin sağlandığını ifade eden Zholnovych, "Tam sayıları ve isimleri bulmaya çalışıyoruz çünkü Rusya, bize herhangi bir bilgi vermiyor ve bu verileri her zaman manipüle ediyor." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla ortak açıklama yapmış, Rusya'ya çocukların derhal iade edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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