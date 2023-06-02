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Dünya
AA 02.06.2023 12:00

Afganistan'da yılbaşından bu yana 4'üncü çocuk felci vakası tespit edildi

Afganistan'da yılbaşından bu yana 4'üncü çocuk felci vakasının görüldüğü bildirildi.

Afganistan'da yılbaşından bu yana 4'üncü çocuk felci vakası tespit edildi

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Nangerhar vilayetinin Behsud ilçesinde yeni bir çocuk felci vakasının daha kayıtlara geçtiği belirtildi.

Böylece sene başından itibaren ülkede görülen çocuk felci vakası 4'e yükselmiş oldu.

Bu yıl Nangerhar vilayetinin Kot, Nazyan ve Bati Kot ilçelerinde birer çocuk felci vakası tespit edilmiş, çocuklardan biri yaşamını yitirmişti.

Afganistan ve Pakistan'da yaygın

Daha önce dünyanın birçok ülkesinde görülen çocuk felci vakası, etkili aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci, halihazırda sadece aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da yaygın görülüyor.

Afganistan'da 2020'de 56, 2021'de 4, 2022'de ise 2 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Ülkede uzun yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, hastalıkların artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

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