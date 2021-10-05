Başkent Berlin’de düzenlenen ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ile Yeşiller eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck açıklama yaptı.

Laschet, Yeşiller ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek "CDU bu seçimleri kazanmadı, CDU ve CSU 2'nci sırada yer alıyorlar. Ancak hükümeti kurmak için yeni bir durum var ve bunun için birçok seçenek bulunuyor. Bunlardan biri de Jamaika ittifakıdır. Bugünkü görüşmenin içeriği bunun mümkün olup olmayacağını görmekti." dedi.

CDU/CSU, Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FPD) oluşturacağı bir Jamaika koalisyonun, toplumu geniş bir şekilde temsil ederek ülkeyi gelecek yıllarda modernleştirmeyi ve ileriye götürmeyi mümkün kılabileceğini ifade eden Laschet, iyi atmosferde geçen görüşmede görüş ayrılıklarının da ortaya çıktığını, ancak bu görüş ayrılıklarının aşılmaz olmadığını söyledi.

Laschet görüş ayrılığı bulunan konuların daha sonra derinlemesine konuşulması gerektiğini belirterek “Ancak yolun bu şekilde devam edip etmeyeceğine Yeşiller ve FPD karar verecek.” diye konuştu.

CDU Genel Başkanı Laschet, partisinin hükümet kurmak için görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

CSU Genel Başkanı Söder de partiler arasındaki temel ortak noktaları keşfetme konusunda dürüst bir görüşme yapıldığını belirtti.

İyi niyet vurgusu

Söder, birçok ortak noktanın bulunduğunu vurgulayarak "Tüm tarafların iyi niyetle birbirine yakınlaşmaya hazır olması durumunda görüşmeleri sürdürmek için iyi fırsatlar vardır." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Baerbock ise bugünkü görüşmede konuların ciddiyetle ele alındığını belirterek "Özellikle toplumsal konularda partilerimiz birbirinden uzaklar. Farklıkların neler olduğu konusunda konuştuk. Ekolojik transformasyon ve dijitalleşme gibi ülkenin modernleşmesine ilişkin diğer konularda ortak taleplerimiz de var." değerlendirmesini yaptı.

Yeşillerin diğer Eş Başkanı Habeck de olası yeni hükümette yer alabilecek tüm partilerin hepsinin ikili görüşmeler yaptığını anımsatarak "Biz ve FPD görüşmeleri ilgili kurullarımızda değerlendireceğiz." dedi.

Almanya seçim sonuçları

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak 1'inci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile 2'nci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oy almıştı.

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.

Bundan dolayı yapılan ön görüşmelerin ardından doğrudan koalisyon görüşmelerine ne şekilde devam edileceğine Yeşiller ve FDP karar verecek.