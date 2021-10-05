Kararı, İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bu karar doğrultusunda her iki ülke vatandaşlarından turistik gezi veya iş seyahatine çıkanlar vizesiz diğer ülkeyi ziyaret edebilecek.

Eğitim veya çalışmak için diğer ülkeye gitmek isteyenlerin vize alması gerekecek.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan vize muafiyet anlaşması 13 Ocak'ta onaylanmıştı.

Anlaşma gereğince, 13 Şubat'tan itibaren İsrailliler BAE'ye vizesiz seyahat edebilecekti ancak Abu Dabi yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle 18 Ocak'ta bu uygulamayı askıya almıştı.