Yargıçlar, mahkemeden kaçan 96 yaşındaki eski Nazi kampı sekreterini serbest bıraktı. Nazi komutanı sekreteri kadın, duruşmasına gitmediği için gözaltına alınınca temyize gitmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, yargıçların tutuklama emrini askıya aldıkları ve kadının serbest bırakıldığı bildirildi.

Bir sonraki duruşma, iddianamenin okunacağı 19 Ekim'de yapılacak.

Sanığın Haziran 1943 ile Nisan 1945 arasında kamp komutanlığının ofisinde stenograf olarak görev yaptığı sırada kampta hapsedilenlerin sistematik olarak öldürülmesinde sorumlu kişilere yardım ve yataklık ettiği iddia ediliyor.

Kadın, ileri yaşına rağmen, iddia edilen suçların işlendiği tarihte 21 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanıyor.

