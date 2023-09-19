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Dünya
AA 19.09.2023 09:47

Almanya'da "Hammerskins" adlı Neonazi grubun faaliyetleri yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı, "Hammerskins Almanya" adlı ırkçı Neonazi grubunun faaliyetlerini yasakladı.

Almanya'da "Hammerskins" adlı Neonazi grubun faaliyetleri yasaklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aşırı sağcı Hammerskins ve ona destek sağlayan "Crew 38" adlı gruplarının anayasal düzene karşı oldukları gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasak kararının ardından sabah erken saatlerde 10 eyaletteki 28 mesken ve ikamete baskınlar yapıldığı ve grubun malvarlıklarına el konulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yasağa ilişkin yaptığı açıklamada, "Yasak, organize aşırı sağcılığa ağır bir darbedir. Bu yasakla Almanya'da uluslararası alanda faaliyet gösteren bir Neonazi derneğinin insanlık dışı faaliyetlerine son vermiş oluyoruz. Bunu yaparak ırkçılığa ve Yahudi karşıtlığına karşı açık bir sinyal gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağın Almanya demokrasisine yönelik en büyük tehdit olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Faeser, "Bu nedenle aşırı sağcı yapıların yok edilmesi için tüm kararlılığımızla hareket etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Faeser, yasağa yönelik bir yıldan bu yana hazırlıklar yapıldığı belirterek, buna destek veren ABD'li makamlara da teşekkürlerini iletti.

Ülkede yaklaşık 130 üyesi bulunan "Hammerskins Almanya", 1988'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan "Hammerskins Nation"ın bir uzantısı. Grup, Almanya'da özellikle konser etkinlikleri düzenleyerek aşırı sağın propagandasını yapıyor.

"Hammerskins Almanya"nın faaliyetlerinin durdurulmasıyla ülkede İçişleri Bakanlığının yasakladığı ırkçı yapılanmanın sayısı 20 oldu.

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