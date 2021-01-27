Tutukluya, "Devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi hazırlamak" suçlamasıyla dava açıldı.

Federal Savcılık, Susanne G. isimli Alman vatandaşının kundaklamada kullanılacak düzenekler konusunda araştırma yaptığını, bunu hazırlamak için benzin, çeşitli gaz karışımları, havai fişek ve fünyeler temin ettiğini, bazı kişilerin ev ve araçlarıyla ilgili araştırma yaptığını açıkladı.

Söz konusu kişinin aralık 2019 ile mart 2020 arasında biri Müslüman diğeri ise mültecilere yardım derneği olmak üzere, 2 farklı derneğe, ölüm tehdidi ve ırkçı sloganların yer aldığı 6 isimsiz mektup gönderdiği belirtildi.

Sanığın ayrıca mektuplara patlamamış mermi koyduğu söylendi

7 Eylül 2020'den beri tutuklu olan sanıkla ilgili Ekim 2020'de Nürnberg-Fürth ve Münih savcılıklarının yürüttüğü soruşturmaları, Federal Başsavcılığın devraldığı açıklandı.