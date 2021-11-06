Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da eski bir köprü kontrollü yıkıldı
Almanya'nın Wiesbade kentinde eski bir köprü, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Köprünün yıkılmasının ardından 15 bin tonluk moloz yığını oluştu.
Almanya'nın Wiesbade kentinde 1963 yılında inşa edilen köprü, üzerindeki çatlaklar sebebiyle Haziran ayından beri kullanılmıyordu.
Çevrede gerekli önlemler alındı ve 220 kilogramlık patlayıcı yerleştirildi.
Hazırlıklar tamamlanınca köprü kontrollü olarak yıkıldı.
15 bin tozluk moloz yığını oluştu
Yeni köprü, 2023 yılının başına kadar inşa edilecek.
Yıkılan eski köprünün uzunluğu 310 metre, yüksekliği de 30 metreydi.
Köprünün yıkılmasının ardından oluşan 15 bin tonluk moloz yığınının temizlenmesinin günler sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Almanya
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