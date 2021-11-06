İspanyol polisi, yakındaki bir sirkten kaçtıktan sonra Madrid sokaklarında sekiz deve ve bir lamanın başıboş kaldığını söyledi.

Polis büyük uğraşlar vererek develeri geri götürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Hayvanların sirkten nasıl kaçtığı ise merak konusu oldu.

Develerin sahibi Quiros Circus, hayvan hakları aktivistlerinin hayvanların kaçmalarını sağladığını öne sürdü.