Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: Guardian
Develer sirkten kaçıp Madrid sokaklarına daldı
[Fotoğraf: İHA]
Gece sirkten kaçan 8 deve ve bir lama, Madrid sokaklarına çıkınca polis alarma geçti. Uzun uğraşlar sonucu develer geri götürüldü.
İspanyol polisi, yakındaki bir sirkten kaçtıktan sonra Madrid sokaklarında sekiz deve ve bir lamanın başıboş kaldığını söyledi.
Polis büyük uğraşlar vererek develeri geri götürdü.
[Fotoğraf: İHA]
Hayvanların sirkten nasıl kaçtığı ise merak konusu oldu.
Develerin sahibi Quiros Circus, hayvan hakları aktivistlerinin hayvanların kaçmalarını sağladığını öne sürdü.
Etiketler: Polis
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