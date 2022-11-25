Ukrayna-Rusya savaşının patlak vermesi ve ardından başlayan ekonomik kriz, Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi olan Almanya'da bu krizden en çok etkilenenler ise emekliler.

Yaşlı Almanlar, enflasyonun çift hanelere çıkmasıyla ev kiralarını ve elektrik faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. Çareyi yardım kuruluşlarında arıyorlar.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Irene ve Peter Dieckmann çifti, emekli maaşıyla geçinemedikleri için yardım kuruluşuna başvuran ailelerden sadece biri.

Yardım almaya hak kazanan Dieckmann çifti, iki haneye çıkan enflasyondan şikayetçi.

Peter Dieckmann, durumun daha da kötü olmasından endişelendiğini dile getirdi. Eşi Irene ise bu duruma çok kızgın olduğunu aktardı.

Emekli çift, artan fiyatlar nedeniyle bazı alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldı.

Onlar için restorana gitmek artık lüks. Balık ve tereyağını da sadece indirime girince alabiliyorlar.

Zaman zaman para biriktirmeye çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Dieckmann, “Para biriktirmeye çalışıyoruz ama bir türlü olmuyor. Biriktirecek bir şeyimizde kalmadı. Mesala tatil bitti, yok. Eskiden senede 2-3 kez tatil yapıyorduk, artık mümkün değil” dedi.

Dieckmann çifti, emeklilikte hayal ettikleri hayattan çok uzak bir yaşam sürüyorlar.

Daha önce böyle bir ekonomik krize şahit olmayan aile bu zor süreci altınlarını satarak ve akrabalarından borç alarak atlatmaya çalışıyor.

Bu zorluğu sadece Dieckmann ailesi çekmiyor. Enflasyonun artmasıyla yardıma muhtaç ailelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Her geçen gün daha fazla yardım talebi aldıklarını aktaran, Yardım Ofisi Yetkilisi Sandra Bisping “tabi ki ukrayna krizi yüzünden fiyatlar yükseldi. Fatura harcamaları yükseldi. Yaşlı insanlarda sefalet inanılmaz arttı” dedi.

Artan enflasyon nedeniyle yaşlı Almanların emekli maaşlarıyla geçinmeleri artık imkansız...

Bisping, “Öncelikle maddi olarak yardımcı oluyoruz. Aidat ve elektrik faturalarını ödüyoruz. Ayrıca gıda yardımında bulunuyoruz. Şu an elektrik faturaları insanlar için büyük bir sıkıntı. İnsanların gıda harcaması çok yükseldiği için alım gücü düştü. Maddi yardımda bulunuyoruz”dedi.

65 yaş üstü her 6 Alman'dan biri yoksullukla karşı karşıya.

Haber: Bülent Dönmez