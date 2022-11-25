Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ADA Üniversitesi'nde düzenlenen ''Orta Koridor: Geopolitik, güvenlik ve ekonomi'' başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

Burada uluslararası strateji ve güvenlik merkezleri başkanlarının sorularını yanıtlayan Aliyev, Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan Ermenistan ve AB arasındaki üçlü formatta görüşmeye katılmayacağını bildirdi.

Aliyev, Ermenistan başbakanı Paşinyan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un katılması halinde görüşmeyi kabul ettiğine ilişkin Charles Michel'in ofisinde kendilerine bilgi verildiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, söz konusu durum için '' Bu, görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.

