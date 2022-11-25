Şi, Pekin'in Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile görüşmesinde, iki ülke arasında özel dostluk bağını vurguladı.

Küba'nın Batı Yarımküre'de Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk ülke olduğunu, yıllar içinde iki sosyalist ülke arasındaki dayanışma ve işbirliğinin gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı yardımlaşmasına örnek teşkil ettiğini vurgulayan Şi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin'in Küba ile uzun dönemli dostluğu değişmeyecek. Çin'in Küba'yı sosyalizm yolunda destekleme kararlılığı değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Şi, Çin'in uluslararası eşitliği ve adaleti korumak, hegemonya ve güç siyasetine karşı çıkmak için Küba ile çalışacağının altını çizdi.

Ülkeyi ziyaret eden ilk Latin Amerika ülkesi lideri

Diaz-Canel, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) geçen ay düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nin ardından "ülkeyi ziyaret eden ilk Latin Amerika ülkesi lideri" oldu.

Beş yılda bir yapılan ÇKP Kongresi'nde Şi, üçüncü kez genel sekreterliğe seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu "Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider" olmuştu.

Çin gibi tek parti iktidarının olduğu komünist rejimle yönetilen Küba'da ülkenin kurucularından Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro, 2018'de Devlet Başkanlığını, 2021'de Komünist Parti Birinci Sekreterliğini Diaz-Canel'e devretmişti.

Küba, son yıllarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarılarına tepki niteliğinde karar tasarıları öneren ülkelere öncülük ediyor.