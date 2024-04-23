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Dünya
AA 23.04.2024 11:11

Almanya'da Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Almanya'da, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Maximilian Krah için çalışan Jian G'nin Çin adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Almanya'da Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dresden kentinde gözaltına alınan Alman vatandaşı Jian G "yabancı istihbarat servisi için casusluk yapmakla" suçlandı.

2019'dan bu yana bir AP milletvekilinin yanında çalışan Jian G'nin evinde aramalar yapıldı.

Jian G'nin, Çin gizli servisi için çalışmakla suçlandığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, Jian G'nin Ocak 2024'te AP'deki müzakereler ve kararlara ilişkin bilgileri kendisini görevlendirenlere verdiği öne sürüldü.

Açıklamada zanlının istihbarat servisi için Almanya'daki Çinli muhalifler hakkında da casusluk yaptığı aktarıldı.

Zanlının bugün tutuklanması talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Jian G'nin, AfD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Maximilian Krah için çalıştığı aktarıldı.

Almanya'da dün de Çin gizli servis için casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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