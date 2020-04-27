Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 425, bunlardan bin 757’si solunum destek ünitesine bağlı.

Ülkedeki vaka sayısının ve can kaybının 3’te 2’si Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde. Bu 3 eyaletteki toplam vaka sayısı 103 bin 992, can kaybı 4 bin 1.

Almanya'da COVID-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı ise 113'e yükseldi.

Maske kullanmak zorunlu

Ülke genelinde bugün itibarıyla maske kullanma zorunluluğu başladı. Maske takmayanlara bazı eyaletlerde 10 euro, bazılarında ise 150 euro para cezası verilecek.