Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Johns Hopkins University
Almanya’da can kaybı 6 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 110 can kaybı yaşandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 157 bin 770'e, can kaybı ise 5 bin 976'ya ulaştı.
Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 425, bunlardan bin 757’si solunum destek ünitesine bağlı.
Ülkedeki vaka sayısının ve can kaybının 3’te 2’si Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde. Bu 3 eyaletteki toplam vaka sayısı 103 bin 992, can kaybı 4 bin 1.
Almanya'da COVID-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı ise 113'e yükseldi.
Maske kullanmak zorunlu
Ülke genelinde bugün itibarıyla maske kullanma zorunluluğu başladı. Maske takmayanlara bazı eyaletlerde 10 euro, bazılarında ise 150 euro para cezası verilecek.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:21
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