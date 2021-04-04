Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da camiye taşlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hildesheim kentindeki cami, kimliği belirsiz kişinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan olmazken, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Selimiye Merkez Camii'ne dün 19.00 sularında yapılan taşlı saldırıda caminin camı kırıldı.
Caminin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Hildesheim DİTİB Selimiye Merkez Camii Dernek Başkanı Osman Demirtaş, son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cami derneği olarak bulundukları şehirde herkesle iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
Demirtaş, saldırıya dair görüntüleri polisle paylaştıklarını ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Almanya
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