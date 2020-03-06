Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında bulunan Röthenbach Camii'ne gönderilen zarftan mermi çıktı.

Zarfın içerisinde ayrıca, "Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız" yazan bir tehdit mesajı bulundu.

İlk kez zarfla mermi tehdidi alan cami cemaati durumu polise haber verdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı, camiye sürekli koruma sağlanacağı belirtildi.

Almanya'da bulunan camilere Ocak ayından bu yana 25'in üzerinde asılsız ihbar ve tehdit yapıldı.