Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da camiye mermili tehdit mektubu gönderildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'da Diyanet işleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Röthenbach Camii'ne, mermili zarfla tehdit mektubu gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, caminin polis tarafından sürekli korumaya alınacağı aktarıldı.
Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında bulunan Röthenbach Camii'ne gönderilen zarftan mermi çıktı.
Zarfın içerisinde ayrıca, "Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız" yazan bir tehdit mesajı bulundu.
İlk kez zarfla mermi tehdidi alan cami cemaati durumu polise haber verdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı, camiye sürekli koruma sağlanacağı belirtildi.
Almanya'da bulunan camilere Ocak ayından bu yana 25'in üzerinde asılsız ihbar ve tehdit yapıldı.
Etiketler: almanya mermi cami Röthenbach CamiiSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 04:07
Son Haberler
- 04:18
- 03:58
- 03:48
- 03:41
- 02:50
Sıradaki Haber
Katar'da koronavirüse karşı pasaport şartı getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz