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Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar karantinaya alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor. Ülkeler, ölümcül virüse karşı tedbirlerini artırıyor. Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar, salgından korunma tedbirleri çerçevesinde evde 14 gün karantinaya alınacak.
Gazze'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediği belirtildi.
Kovid-19 salgınından korunmak için bazı tedbirlerin uygulandığı ifade edilen açıklamada bu kapsamda Rafah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanların, evde 14 gün karantinaya alınacağı kaydedildi.
Karantinaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
Açıklamada, söz konusu karara uymayanlara yönelik hukuki işlem yapılacağı kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını bildirmişti.
Etiketler: gazze refah sınır kapısı koronavirüs kovid-19 karantinaSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 02:50
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