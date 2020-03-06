Hükümet İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşların ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının Katar'a girerken ve çıkış yaparken kimlik yerine pasaport kullanmaları şartı getirildiği belirtildi.

Kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.

Geçen cumartesi Katar'da ilk Kovid-19 vakası tespiti yapılmış ve son olarak salı günü yapılan açıklamada 8'inci vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler arasında özellikle İran'a giriş çıkış yapmış kişilerin kontrolü önem taşıyor.