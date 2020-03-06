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Katar'da koronavirüse karşı pasaport şartı getirildi
Koronavirüs dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Ülkeler, tedbirlerini artırarak sürdürüyor. Katar, kendi vatandaşları ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarda kimlik kullanımının askıya alındığını duyurdu.
Hükümet İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşların ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının Katar'a girerken ve çıkış yaparken kimlik yerine pasaport kullanmaları şartı getirildiği belirtildi.
Kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.
Geçen cumartesi Katar'da ilk Kovid-19 vakası tespiti yapılmış ve son olarak salı günü yapılan açıklamada 8'inci vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.
Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler arasında özellikle İran'a giriş çıkış yapmış kişilerin kontrolü önem taşıyor.
Etiketler: katar körfez ülkeleri pasaport kimlikSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 03:48
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