Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da camiye ırkçı tehdit mektubu
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da bir camiye gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camii’ne ırkçı içerikli tehdit mektubu gönderildi
Waechtersbach DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Hakan Akbulut, bugün posta yoluyla gönderilen ve üzerinde gönderici bilgilerinin bulunmadığı bir mektup aldıklarını, mektupta gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin yer aldığını söyledi.
Polis soruşturma başlattı
Bunun demokrasi ve insan hakları ilkelerine uymadığına vurgu yapan Akbulut, "Düşmanlıklar üzerine kurulu bir sistem hiç kimsenin fayda görebileceği bir sistem olamaz" dedi.
Mektubu gönderen kişi ya da kişileri kınayan Akbulut, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
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