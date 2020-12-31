Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camii’ne ırkçı içerikli tehdit mektubu gönderildi

Waechtersbach DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Hakan Akbulut, bugün posta yoluyla gönderilen ve üzerinde gönderici bilgilerinin bulunmadığı bir mektup aldıklarını, mektupta gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin yer aldığını söyledi.

Polis soruşturma başlattı

Bunun demokrasi ve insan hakları ilkelerine uymadığına vurgu yapan Akbulut, "Düşmanlıklar üzerine kurulu bir sistem hiç kimsenin fayda görebileceği bir sistem olamaz" dedi.

Mektubu gönderen kişi ya da kişileri kınayan Akbulut, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.