Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası kaydedildi. Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 457 artışla 2 milyon 600 bin 498'e yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 661'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 593 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 1239 artışla 193 bin 45'e ulaştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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