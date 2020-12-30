İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, Güney Afrika'ya gelen yolcuların, geçerli bir COVID-19 test sertifikası olmadan girişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ülkeye yolculuk yapmayı planlayanlara, seyahatleri öncesinde COVID-19 testlerini yaptırmalarını tavsiye eden Bakan Motsoaledi, "Sağlık Bakanlığı da, Liman Sağlık Birimleri aracılığıyla, yalnızca geçerli test sonuçları olan yolcuların ülkeye girişine izin verildiğinden emin olmak için limanlara sağlık görevlisi takviyesinde bulunacak" dedi.

Motsoaledi, alınan yeni tedbirler kapsamında sınır kapılarına barikatlar ve araç kontrol noktaları kurulacağını kaydetti.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bin 451'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 568'e ulaştı.