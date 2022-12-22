Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da bir Türk'ün cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı
Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Abdülkadir Sargın 14 Aralık'ta Almanya'nın Hannover kentinde MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti.
Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.
Hukuki süreç başlatılacak
Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.
Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye’deki yakınları ve Almanya’daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.
Etiketler: Almanya
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