Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB-Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak
[Fotoğraf: Getty Images]
Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2023'te zirve toplantısı yapılacak.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB-Ukrayna zirvesinin 3 Şubat 2023'te yapılacağını ancak toplantının yerinin henüz belirlenmediğini ifade etti.
Leyts, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye, Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etmesi için açık bir davet gönderildiğini aktardı.
Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, Ukrayna tarafından Zelenskiy'nin ziyaretiyle ilgili henüz teyit gelmedi.
Zirvede AB'yi, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen temsil edecek.
Etiketler: Ukrayna Avrupa Birliği
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