Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'nin İtalya’daki vergi uygulamalarına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB hukukunun kısa süreli mülk kiralamalarda ulusal vergi rejimi kapsamında bilgi toplamayı veya stopaj vergisi ödemeyi engellemediğine hükmetti.

Kararla, Airbnb İtalya'daki faaliyetlerine ve kira sözleşmelerine ilişkin bilgileri ülkenin vergi kurumuyla paylaşmak ve ülkede söz konusu olan stopaj vergisini ödemek zorunda olacak.

İtalya yasaları uyarınca, kısa süreli kiralama şirketlerinin sözleşmelerindeki bilgileri vergi makamlarına iletmesi ve söz konusu gelirlerinden yüzde 21 oranında vergi ödemesi gerekiyordu.

Airbnb, bu uygulamanın AB içinde hizmet sunma özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.