Parlamento oturumunda, Sovyet dönemi anıtlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda, Estonya Savunma Bakanlığına 916 bin euro, Hükümet Dairesi'ne 60 bin euro olmak üzere toplamda 976 bin euroluk fon sağlanacağı bilgisi verildi.

Savunma Bakanlığına tahsis edilen ödeneğin, savaş mezarlarındaki kalıntıların uygun olmayan yerlerden alınarak yeniden gömülmesi, nötr mezar işaretlerinin üretilmesi ve uygun olmayan anıtların kaldırılması ile değiştirilmesinde kullanılacağı açıklandı.