Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Estonya, SSCB döneminin izlerini silmeye 1 milyon euro harcayacak
Estonya hükümeti, eski Sovyet dönemini simgeleyen mezar taşları, anıtlar ve işgal sembollerinin kamusal alanlardan kaldırılması için yaklaşık 1 milyon euro kaynak ayırdı.
Parlamento oturumunda, Sovyet dönemi anıtlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Bu kapsamda, Estonya Savunma Bakanlığına 916 bin euro, Hükümet Dairesi'ne 60 bin euro olmak üzere toplamda 976 bin euroluk fon sağlanacağı bilgisi verildi.
Savunma Bakanlığına tahsis edilen ödeneğin, savaş mezarlarındaki kalıntıların uygun olmayan yerlerden alınarak yeniden gömülmesi, nötr mezar işaretlerinin üretilmesi ve uygun olmayan anıtların kaldırılması ile değiştirilmesinde kullanılacağı açıklandı.
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