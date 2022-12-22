Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Serpil Arıkan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.
Arıkan'ın en son Antalya-Alanya D-400 kara yolunda ve Aksu ilçesinde görüldüğü belirlendi.
Yol güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kayıp kadını Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'ndeki okulun arkasında yalnız otururken buldu. Sağlık durumu iyi olan Arıkan, ailesine teslim edildi.
Etiketler: Antalya
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