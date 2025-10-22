Çok Bulutlu 9ºC Ankara
Dünya
AA 22.10.2025 06:19

Almanya'da bir fahri yargıca başörtüsü taktığı gerekçesiyle görev verilmedi

Almanya'da fahri yargıçlık için seçilen bir kadının, başörtüsünü çıkarmayı kabul etmediği için bu görevi yapamayacağı bildirildi.

Almanya'da bir fahri yargıca başörtüsü taktığı gerekçesiyle görev verilmedi

Braunschweig Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, fahri yargıç olarak seçilen bir kadının başörtüsü takmakta ısrar etmesi nedeniyle bu görevden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ceza davasında yargıç olarak başörtüsü takmanın devletin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle başörtülü kadının görev yapamayacağına hükmedildiği kaydedildi.

Ayrıca kararın temyiz yolunun da kapalı olduğu vurgulandı.

Duruşmalarda yargı görevlerini yerine getirenlerin, dini, ideolojik veya siyasi inançlarını ifade eden görünür semboller veya giysiler giyemeyecekleri hatırlatıldı.

Meslek yargıçlarının yanı sıra fahri yargıçların da aynı oy hakkıyla karar verme sürecine katıldıkları için bu hükmün kapsamına girdikleri belirtildi.

Fahri yargıç nasıl olunuyor

Almanya'da halk arasında cübbesiz yargıç olarak bilinen fahri yargıçlar beş yıllığına seçiliyor.

Belediyeler tarafından aday listeleri oluşturulduktan sonra seçim komiteleri buradan ana ve yardımcı fahri yargıçları seçiyor.

Fahri yargıçlar meslek memuru olan yargıçlarla eşit statüde sayılıyor.

Bir karar için yargıçların üçte ikisinin oyu gerekirken fahri yargıçların meslek yargıçlarının kararlarını geçersiz kılabilme imkanı bulunuyor.

Fahri yargıçlar bir yılda en fazla on iki duruşmaya katılabiliyor.

