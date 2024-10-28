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Dünya
AA 28.10.2024 21:12

Almanya’da bir cezaevinde mahkumlara kötü muamele yapıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Almanya’da Bavyera eyaletinin Augsburg kentindeki Gablingen Cezaevi’nde mahkumlara kötü muamele edildiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Almanya’da bir cezaevinde mahkumlara kötü muamele yapıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gablingen Cezaevi’nde mahkumların dövüldüğü, özel güvenlikli hücrelerde çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz olarak kilitli tutulduğu iddia edildi.

Augsburg Savcılığı, adam yaralama suçlamasıyla aralarında cezaevi müdür yardımcısının da bulunduğu birçok cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı. Polis cezaevinde arama yaptı ve çok sayıda dosyaya el koydu.

Cezaevindeki durumla ilgili suç duyurusunda bulunan bir avukat, müvekkilinin, çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz şekilde hücrede tutulduğunu ve tuvaletini bir deliğe yaptığını aktardı.

Bir süre Gablingen Cezaevi’nde doktor olarak görev yapan Katharina Baur, Bayerischer Rundfunk’a yaptığı açıklamada, mahkumların yüzde 80’nin hücrelerde çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz olduklarını gördüğünü belirtti. Baur, bu hücrelere, intihara meyilli veya personele saldıran mahkumların alındığını ifade etti.

Cezaevi müdür yardımcılarının avukatları Holm Putzke ve Alexander Stevens ise mahkumlara kötü muamele edildiği iddialarının asılsız olduğunu ve müvekkillerinin bu suçlamaları reddettiğini söyledi.

Almanya Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Georg Eisenreich, bu tür ağır suçlamaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, bu süreç tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu kaydetti.

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