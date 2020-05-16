Alman basınında yer alan habere göre, koronavirüs salgını dahi ırkçıları durduramadı. Ülkede koronavirüs vakasının ilk görüldüğü ocak ayından mart sonuna kadarki dönemde aşırı sağ kaynaklı saldırılarda 62 kişi yaralandı. Hükümetin soru önergesine verdiği cevaba dayandırılan haberde çarpıcı veriler yer alıyor.

Buna göre polis, bu yılın ilk üç ayında ırkçı suçlarda bin 190 şüpheli tespit etti. Sadece 9 kişi tutuklandı. Irkçı saldırıları geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 489 olarak kaydedilmişti. O dönemde 143 şiddet olayında 88 kişinin yaralanmıştı.

Hanau'da 19 Şubat'taki saldırı ise bu verilere dahil edilmedi. 4'ü Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlanmamış olması buna gerekçe gösterildi.

Almanya Federal Kriminal Dairesi geçen ay yaptığı açıklamada, soruşturmanın ırkçı saldırı değerlendirmesi üzerinden sürdürüldüğünü duyurmuştu. Federal Kriminal Dairesi daha önce yaptığı açıklamada ise 1990 yılından bu yana aşırı sağcıların neden olduğu şiddet nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Bayrak yakmak nefret suçu

Aşırı sağın saldırılarını durduramayan Almanya nefret suçlarına karşı yeni bir adım attı. Alman Parlamentosunda onaylanan yasaya göre yabancı ülkelerin bayraklarını yakmak Almanya bayrağı yakmakla eşdeğer bir suç olacak. Bayrak yakanlara üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.