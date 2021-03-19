“21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü” dolayısıyla federal hükümet, aşırı sağcıların işlediği suçlar hakkında soru önergelerine yanıtlar verdi.

2016’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 23 bin 555 ile rekor seviyeye ulaştı.

Suç sayısı 2017’de 20 bin 520, 2018’de 20 bin 431 olurken; 2019’den itibaren bu sayı yeniden artarak iki yıl önce 22 bin 342’ye, 2020’de ise 23 bin 80’e yükseldi.

2020’deki suçlarda rekor seviye bekleniyor

İşlenen suçlarla ilgili nihai rapor gelecek aylarda açıklanacak olup, 2020’deki rakamların 2016’daki rekor sayıyı aşması bekleniyor.

Geçen sene, aşrı sağcılar tarafından işlenen suçların yarısından fazlası "propaganda suçu" şeklinde ifade edilirken, bu kişiler 2020'de 1054 şiddet eyleminde bulundu.

Aşırı sağcılar, 2016’da 1698, 2017’de 1130, 2018’de 1156 ve 2019’da 986 şiddet eyleminde bulundu.

Müslümanlara karşı 901 saldırı gerçekleştirildi

2020’de Müslümanlara ve onlara ait kurumla kuruluşlara en az 901 saldırı kayda geçti.

Saldırılarda 48 kişi yaralandı, 77 olayda ise camilere saldırı yapıldı.

Saldırılar 2019’da 950, 2018’de 910 ve 2017’de 1075 olarak kaydedildi.

Bir çok suç kayda geçmiyor

Müslümanlara karşı yapılan saldırılar kapsamında "adam yaralama", "hakaret", "halkı kışkırtma", "tehdit", "ağır bir suç işlemeye hazırlık yapmak", "silah yasasını ihlal etme" gibi suçlar işlenirken; camilere yönelik ise "mala zarar verilmesi" ve "duvarlara yazı yazılması" gibi saldırılar gerçekleşti.

Çoğu kişinin şikayette bulunamaması nedeniyle birçok suçun kayda geçmediği ve gerçek sayıların daha yüksek olabileceği söyleniyor.

Yahudi karşıtı saldırılar rekor seviyeye ulaştı

Almanya’da Yahudi karşıtı saldırılar 2001’den sonra 2020'de 2 bin 272 ile en yüksek sayıya ulaştı.

Geçen yıl, antisemitizm saldırılarında 55 şiddet olayı yaşanırken, 29 kişi yaralandı.

2019’da 2 bin 32, 2018’de 1799 ve 2017’de 1504 Yahudi düşmanı saldırı gerçekleşirken; bunların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Sığınmacılara karşı saldırılar da artışa geçti

Ülkede sığınmacılara karşı işlenen saldırılar 2020’de 1606 olarak tespit edilirken, bu saldırılarda 202 kişi yaralandı. Sığınmacı yurtlarına ise 84 saldırı gerçekleştirildi.

Sığınmacılara karşı saldılar 2019’da 1620, 2018’de 1770 ve 2017’de 1903 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 32 binden fazla kişi “aşırı sağcı” olarak görülüyor

Almanya'da yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere, 32 binden fazla kişi "aşırı sağcı" olarak görülüyor. Bunların yaklaşık 19 bini çeşitli aşırı sağcı partilerde veya gruplarda yer alıyor.

Aşırı sağcılar, Almanya’da 1990-2020'de "kundaklama", "terör saldırısı", "adam öldürme" ve "yaralama" gibi çok sayıda eylem gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 200’ün üstünde kişi yaşamını yitirdi.

Aşırı sağcılıkla mücadele için komisyon kuruldu

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkedeki en büyük tehdidin aşırı sağdan geldiğini söylemiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel de ırkçılığın bir zehir olduğunu, bunun da toplumda bulunduğunu vurgulamıştı.

Alman hükümeti, aşırı sağ ve ırkçılıkla etkin mücadele etmek için geçen yıl bakanların da yer aldığı komisyon kurmuştu.