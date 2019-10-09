Alman polisi sabah erken saatlerde aralarında Bavyera'nın da bulunduğu 4 eyalette farklı adreslere baskın düzenledi.

Yaklaşık 120 polisin katıldığı baskınlarda ele geçirilen bazı materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

6 kişi gözaltına alındı, bazı kişilerse aranıyor.

Söz konusu operasyonlar bu yılın temmuz ayında ülke çapında çeşitli kurumlara gönderilen toplam 23 tehdit mektubuyla ilgili soruşturma çerçevesinde yapıldı.

Bomba tehditlerinin yapıldığı yerler arasında camiler, kültür merkezleri, parti binaları ve basın kuruluşları var.

Son olarak başkent Berlin'deki Türk Şehitlik Camiine bomba ihbarı içeren bir elektronik posta gönderilmiş, ancak ihbar asılsız çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber

