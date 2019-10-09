Rejim baskısı, terör örgütlerinin tehdidi... Suriye'de yaşayan Kürtler de namlunun ucunda bir hayattan bunalmış durumda. PKK/YPG zulmünden bir an önce kurtulmak istiyorlar. Kürt aşiretler bu nedenle Türkiye'nin operasyonuna destek veriyor.

Berazan Aşireti Lideri Ehmed Şahin Beg:

"Allah Türk hükümetinden razı olsun, Kürt halkına çok yardımları oldu. Biz bundan oldukça memnunuz. Biz de tüm içtenliğimizle destek veriyoruz."

"Güvenebileceğimiz tek ülke Türkiye"

Aşiretlerin bölgede güvenebilecekleri tek ülke Türkiye. Aşiretler, 8 yıldır Suriye halkına yardım ve destek veren Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki zulme son vereceğinden emin.

Terör örgütünün baskıları nedeniyle bölgeden birçok Kürt aile de göç etti. Fırat'ın doğusuna operasyon buradaki zulme de son verecek.

Afrin Meclis Başkan Yardımcısı Mehmed Reşid:

"Kürtler, Araplar ve diğer bütün milletler PKK’nın elinde esirdiler. Orada çocuklarımızı istismar ediyorlar. Fırat’ın doğusundaki halk da PKK’nın zulmüne karşı bir operasyonu umutla beklemektedir"

Aşiretler Meclisi Üyesi Suleyman Xurabi:

"Bizim Zeytin Dalı Operasyonu’ndan önce burda yaşadığımız zulmü şimdi Fırat’ın doğusundaki halk PKK’dan görüyor. Fırat’ın doğusundaki halkımız bir an önce operasyonun gerçekleşmesini bekliyor."

"Operasyon Suriye'ye dönüş umudu"

Aşiret liderleri bölgeden göçen Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini istiyor. Terör örgütünden temizlenmiş bölgeye dönüşlerin güvenle yapılacağını söylüyor.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesi Nevaf Reşid:

"Biz silahsız güvenli bir bölge istiyoruz. O silahlı guruplar olmazsa halkımızı güvenli bir şekilde dönecektir. Türkiye, diğer ulus devletler bu halka yardımcı olsun. Halk geri dönebilsin."

Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Aziz Temo:

"Yerimizden yurdumuzdan edildik. Göçmen yapıldık. Türkiye'nin bir an önce güvenli bölgeyi hazırlamasını istiyoruz ki huzur içinde yaşayalım."

Kaynak: TRT Haber