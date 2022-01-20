Alman Haber Ajansı (DPA), birçok alanda 3G (aşı, test ve iyileşmiş olma) zorunluluğuna ilişkin sahteciliğin artması ve çeşitli eyaletlerde 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Habere göre, aşı sertifikası sahtekarlığı, mesajlaşma uygulaması Telegram'da yaygın ve bu sertifikalar 200 ila 300 euroya temin edilebiliyor.

Haberde emniyet birimlerinin dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısını tespit etmesinin şu an için mümkün olmadığı vurgulandı.

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Werder Bremen'in antrenörü Markus Anfang'ın sahte aşı sertifikası kullandığının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesi feshedilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.