Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.04.2023 22:20

Almanya'da 4 kentte daha Türkiye'deki seçim için oy kullanıldı

Almanya'da 4 kentte daha seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Almanya'da 4 kentte daha Türkiye'deki seçim için oy kullanıldı

Almanya'daki Türk seçmenler, Aachen, Bremen, Regensburg ve Kassel kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullandı.

Seçmenler, Aachen, Bremen, Regensburg'da 1 Mayıs'a, Kassel'de de 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi

Seçim sürecini gözlemlemek amacıyla Bremen’e gelen Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, "Hannover’de bugün üçüncü günümüz. Bremen’de de yine fuar alanında bugün başlandı. Seçmenlerin büyük ilgisi var. Vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Seçimlerde yaptığımız hazırlıkların esas amacı seçime katılım oranının arttırılmasıydı. Bu yönde önlemler almıştık. Bu nedenle bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Münster, Köln, Essen, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Mainz, Münih ve Nürnberg'te 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek.

3 milyon civarında Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da 1,5 milyon Türk seçmen bulunuyor.

Almanya, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda.

ETİKETLER
Almanya Seçim 2023
Sıradaki Haber
Çin, 940 vatandaşını savaş gemileriyle Sudan'dan tahliye etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:59
Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı
22:41
Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
22:32
TRT Genel Müdürü Sobacı: Milli teknoloji hamlemizin önemini yayınlarımızla aktarıyoruz
22:15
Çin, 940 vatandaşını savaş gemileriyle Sudan'dan tahliye etti
22:11
Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangın 46 saatte kontrol altına alındı
21:55
Hindistan'da bina çöktü: 3 ölü
ABD'de Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi başladı
ABD'de Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi başladı
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı: Milli teknoloji hamlemizin önemini yayınlarımızla aktarıyoruz
TRT Genel Müdürü Sobacı: Milli teknoloji hamlemizin önemini yayınlarımızla aktarıyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ