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Dünya
AA 29.04.2023 22:13

Çin, 940 vatandaşını savaş gemileriyle Sudan'dan tahliye etti

Çin, ordu ile milis güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 940 vatandaşını savaş gemileriyle tahliye ettiğini bildirdi.

Çin, 940 vatandaşını savaş gemileriyle Sudan'dan tahliye etti
[Fotograf: AA]

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına ait iki geminin, 26-29 Nisan'da 940 Çin vatandaşını Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na ulaştırdığını belirtti.

Sözcü Tan, gemilerin bu seferlerde ayrıca başka ülke uyruklu 231 vatandaşın tahliyesini de sağladığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, toplam 1300 Çin vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini, bunların bir kısmının savaş gemileriyle, bir kısmının da diğer yollarla ülkeden çıkarıldığını bildirmişti.

Başkent Hartum'da halen Çin vatandaşlarının bulunduğunu aktaran Sözcü Mao, ülkedeki durumu yakından izlediklerini, gerektiği halde yardım etmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

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